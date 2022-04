V kategorii zábavné hudby do sedmnácti let získala Kristina Veletová 2. cenu za svůj přesvědčivý výkon. V kategorii vážné hudby do devatenácti let potvrdila své kvality Michaela Šrámková a obdržela tak 1. cenu. V komorní kategorii „žák a učitel“ do čtrnácti let získali Viktor Stocker s Markétou Laštovičkovou 1. cenu a dostali zároveň nejvyšší bodové ohodnocení ze všech účastníků. V komorní kategorii „žák a učitel“ do dvacet let vybojovaly Anna Zajíčková s Markétou Laštovičkovou taktéž 1. cenu a vysoké bodové ohodnocení.