Pod hlavičkou Alpe Adria je to letošní druhý závodní víkend. Počasí slibovalo, jak vysoké teploty a hodně sluníčka tak hodně deštivo, předpovědi se hodně měnily, ale nakonec to tak bylo, první závody se odjely v parném počasí a na druhé lilo jak z konve.

Michal:

Na Slovakia ring mám rozporuplné vzpomínky, přesto jsem se těšil, že si zase zazávodíme.

V pátek se trénovalo, a to jsem se tak rozkoukával a kolo od kola zrychloval. Na sobotní kvalifikaci jsem si řekl, že najezdím hodně kol, pokusím se zrychlovat a na poslední minutky nasadím kvalifikační gumu a zajedu co možná nejlepší čas. Vzhledem k tomu, že jsem jezdil kola s časem 2:07, tak poslední kolo sem dal 2:05:3, parádní čas. Bohužel to nebyl čas nejlepší a do závodu jsem tak startoval z druhého místa.

Sobotní závod byl hodně náročný. Závodil jsem hlavně se dvěma hodně silnými jezdci na špičkových Ducati motorkách. Bylo hodně znát, jak jsou ty mašiny na rovinkách silné. Tahal jsem, co to šlo. Časy jsme s Jermanem a Fillou měly hodně podobné. Celý závod se jezdilo; 2:05 a 2:06 na kolo. Nakonec jsme si dojeli pro druhé místo. Byl jsem relativně spokojen, přesto jsem stále přemýšlel, jak nastoupit do nedělního závodu a bojovat o vítězství.

V neděli už ráno bylo jasné, že proprší, celý den. Tak z toho jsem radost neměl vůbec. Když jsem přemýšlel o boji o vítězství, déšť mi nějak nepřišel na mysl. Na startovním roštu jsem si pořád říkal, jak jet, tahat a nespadnout a vůbec, prostě lilo, jak z konve, to se vám ty myšlenky honí všemi možnými směry. Bylo odstartováno, start se mi tedy vůbec nevydařil. Do první zatáčky jsem najížděl z pátého místa. Šlápl jsem na to a předjel dva jezdce přede mnou. Druhé kolo jsem se už hnal za prvním Michalem Fillou a ve čtvrtém kole jsem ho předjel. Vedení jsem tak držel až do konce, jezdil jsem časy 2:23, 2:24, kdy Michal Filla jezdil 2:25, 2:27. Dojeli jsme si tak pro vítězství. Takže radost obrovská.

V závodní seriálu Alpe Adria „AA“ a v Mistrovství ČR jsme tak ve vedení.

Chtěl bych takto poděkovat rodičům, Pavlovi Roháčovi – šéfovi týmu Roháč & Fejta, sponzorům, přátelům a fanouškům za podporu.

Další závody „AA“ se měly jet za dva týdny v Polské Poznani, vzhledem ke covidu byly zase odloženy. Čeká nás tedy během měsíce chorvatská Rijeka, pak závody v Mostě a snad Itálie. No uvidíme, jak se bude vše vyvíjet. Držte nám palce ať je závodních možností co nejvíce.

Michal Prášek