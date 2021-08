V sobotu 21. srpna se ve Skuhrově u Havlíčkova Brodu koná čtvrtý ročník překážkového běhu Monkey Race Skuhrov. Na programu je dopolední dětský závod, odpoledne se pak poběží hlavní závod pro dospělé.

Monkey Race Skuhrov 2021 | Foto: se souhlasem Monkey Race Skuhrov

Závod pro děti od 4 do 15 let odstartuje v 10.15, prezence pro registrované závodníky bude spuštěna v 9 hodin. Na start se postaví 150 dětí, které čeká trať dlouhá dva kilometry s nejrůznějšími překážkami. „Připravili jsme překážky přírodní i bahnité, plazení, šplh nebo třeba ručkování. Nejmenší závodníci potrápí tělo i mysl, věřím, že si to užijí,“ říká hlavní organizátor Lukáš Blažek.