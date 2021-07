Ani tentokrát nebude chybět dopolední dětský závod, které čeká trasa dlouhá přibližně dva kilometry a více než deset překážek. „Dětský závod jsme v předchozích letech přidali na popud samotných závodníků a byl o něj vždy velký zájem. Kapacita 150 závodníků byla během několika desítek hodin zaplněná,“ říká hlavní organizátor Lukáš Blažek.

Do hlavního závodu se může přihlásit 250 mužů a žen starších 15 let a i o něj je velký zájem. „Máme vymyšlenou úplně novou trať dlouhou přibližně 6 a půl kilometru, připravených je více než 25 překážek. Novinkou bude takzvaný provazový most, na který bude umístěný ve druhé polovině závodu,“ prozrazuje Lukáš Blažek.

Startovné se platí v den konání, v dětském závodě je 250 Kč, za hlavní závod zaplatíte 400 Kč.

Partnery a sponzory závodu Monkey Race Skuhrov 2021 je SDH Skuhrov, Obec Skuhrov, Heineken Česká republika, CoraHB autodíly s.r.o., Pivovar Rychtář, M&M Reality Havlíčkův Brod, BodyCreators, ČČK Havlíčkův Brod a BM Fitness Havlíčkův Brod.

Lukáš Blažek, Monkey Race