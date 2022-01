Například ve Vyskytné vyrazily čtyři skupinky. Jedna dokonce o čtyřech králích, pro velký zájem koledníčků. Dále zvládli Kašpar, Melichar a Baltazar obejít i Branišov a Sedliště. V Rynárci se podle zpráv od tří králů koleda také velice vydařila. Občas sice někdo nebyl doma, ale i tak na příchod koledníčků lidé mysleli a nechali jim vzkaz a milé překvapení.

Lidé vyšli na tradiční pochod na Křemešník a podpořili Tříkrálovou sbírku

V Pelhřimově vyrazilo do ulic rekordních osmnáct skupinek. Podle zpráv z terénu byli místní na koledníky moc hodní a dávali jim najevo, jak rádi je vidí. To se to pak třem králům krásně koleduje.

Kašpar, Melichar a Baltazar dále obešli například i Novou Cerekev, Červenou Řečici, Častrov, Útěchovičky nebo Stanovice. A někde vyrazí ještě příští víkend.

Děkujeme koledníkům za pomoc a dárcům za jejich štědrost.

Oblastní charita Pelhřimov

