Na železnici slaví. A slavit budou. Letos uplyne sto dvacet let od zprovoznění tratě z Telče do Slavonic, respektive z Kostelce až do Slavonic. Oslavy to budou velkolepé, ale podívejte se na dobové fotografie, jak lidé na železnici slavili 75. výročí této dráhy v roce 1977. Na trať vyjely historické skvosty, mezi nimi i takzvaný Kafemlejnek. Za fotografie děkujeme Martinu Vondrákovi a Jiřímu Albrechtovi.

75 let tratě z Kostelce do Slavonic. Na železnici vyjel i nazdobený Kafemlejnek, lokomotiva 310.093. | Foto: se souhlasem Martina Vondráka