Pořádný nápor turistů zažila o druhém květnovém víkendu osada Smrčná u Světlé nad Sázavou, která je považována za vstupní bránu do přírodní rezervace Stvořidla.

Manželský pár vodáků na nafukovacích plavidlech, který přijel na Sázavu až z Velkých Popovic, se nemohl nabažit toho krásného požitku z plavby romantickým korytem mezi balvany. Manželé si naplánovali plavbu ze Světlé nad Sázavou přes Smrčnou do Stvořidel. | Foto: Jiří Víšek

Vždyť v neděli 9. května odpoledne parkovalo na tamní vlakové zastávce a jejím okolí v jednu chvíli dvaadvacet osobních automobilů. Jejich registrační značky prozrazovaly, že do Stvořidel a přírodního parku Melechov zavítali turisté z cele republiky. Valná část návštěvníků jde ze Smrčné do Stvořidel pěšky po červené turistické značce a populárním posázavským pacifikem se sveze zpět k autu do Smčné, nebo to absolvují obráceně. Smrčnou protíná též oblíbená cyklostezka vedoucí po obou březích Sázavy, využívána i rodinami s dětmi, a když tam teče Sázava, nemohou tam chybět vodáci. Však v těchto dnech využívají příznivých podmínek, kdy vyšší průtok umožňuje splavnost i samotnými Stvořidly. (jiv)