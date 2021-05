Lidé mohou milostná vyznání pro své blízké pověsit také sami u morového sloupu, pro méně zdatné poety je zde připravena obálka plná srdcí s citáty, která mohou věnovat svému blízkému.

Po velikonočním “KRASLENÍ NA NÁMĚSTÍ”, do kterého se aktivně zapojili také lidé, spolky a další organizace města, je to tento rok již druhá akce ve veřejném prostoru, kterou se organizátoři rozhodli uspořádat. “Dlouhodobá absence kulturního života nás všechny vrhá stále více a více do smutku a osamění, proto jsme se s kolegyní Michaelou Krovovou rozhodly zkusit projet ve veřejném prostoru. Reakce jsou velmi pozitivní, rády bychom proto pokračovaly, nápadů máme zatím dost”, vysvětluje Michaela Krpálková z CEKUS Chotěboř.

Májová instalace má především vyzvat k vyznání a sdílení citu, který je pro nás to nejcennější a někdy s ním zbytečně šetříme. Neváhejte proto říci: “ Mám tě rád/a !“, rodičům, dětem, mamince, sestře, kamarádce, babičce a v neposlední řadě své lásce.

Chotěboř bude plná lásky a poezie do 17. května.



Michaela Krpálková, ředitelka CEKUS Chotěboř