Proti proudu času, do 70. let minulého století, se návštěvníci vypraví šest metrů pod povrch země. Kryt civilní obrany (CO) obsahuje reálné dobové exponáty. Na vlastní kůži se tak lze ocitnou například v podzemní ošetřovně raněných, k vidění je zde také dobová spojovací technika, měřáky radiace a zamoření vzduchu, plynové masky, dobové hygienické potřeby či sociální zařízení.