Sport má zelenou, všichni jsme mladí, perspektivní, věku okolo třiadvaceti let, jediné vyžití je sport. Rozumný člověk také chodí po chodnících, nevím, zda se tento správný název hodí pro runy polepené v lepším případě asfaltem, čekající jen na chybné šlápnutí… a pokračujme dál, je hezké, že v našem maloměstě zachováváme technické památky, jako například jistě raritu evropskou, že v jedné ulici je polovina rozvodu elektřiny vedena zemí, druhá pak sloupy, nikoliv z jedenadvacátého století, ale z první poloviny dvacáté století. Ano, to jsem si ověřil dotazem na ČEZU, že město nepočítá s modernizací!! A když už hovořím o této ulici, zde v podstatě funkční chodník neexistuje.

A jdeme dál, naše řeka Sázava již nečaruje… čím to asi bude? Jděte se projít a najednou Vás ovane pravý český jímkový … ten smrad se line z jímek, jejichž odpad volně vytéká do Sázavy od rodinných domků, což to je pravá nefalšovaná a nepostihnutá ekologie… žel, v mnoha případech této zajímavé ulice bez kanalizace.

Jistě, máme dotace, žijeme všichni projektově, z řeky je smrdutá stoka, na záchranu kulturní památky si jednotlivec bere úvěr (rovněž cituji zprávu Vašeho deníku). Ale sportovci si dupli a řekli dost!!! Starší generace si ale dupnout nemůže a říci dost také nemůže. Musí jen trpně čekat. Jistě, nežijeme v civilizované zemi, což může být útěchou a nakonec směřujeme kamsi k východu, kam nás politické špičky zdárně posouvají. Je mi líto vyházených peněz, které mohly sloužit kanalizaci, energetice a infrastruktuře, ale proč nepodpořit uřvané sprosté fotbalisty, kteří přeci potřebují vyžití a alkoholové opojení v boudě za čtrnáct milionů českých korun, v podobě zázemí milí spoluobčané… Vím, že článek se do tisku asi nedostane, ale také vím, že myšlením žijeme nikoliv ve století jedenadvacátém… Obrázek, ať si soudný bezmocný člověk učiní sám.

JOSEF VODA