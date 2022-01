„Protože ani tento rok by nebylo možné kvůli covidové situaci uspořádat výstavu s názvem Bez stromečku nejsou Vánoce, rozhodli se ji organizátoři tentokrát uskutečnit alespoň v online formě,“ informovala za vedení společnosti Jaroslava Hájková.

Oslovené obce mohly zaslat fotografii svého nazdobeného vánočního stromečku a tím se zařadit do hlasování. Celkem se organizátorům vrátilo sedm fotografií a to z Malé Losenice, Ždírce nad Doubravou, Sobíňova, Cikháje, Sazomína, Slavětína a Oudoleně. Hlasování bylo poté spuštěno od středy 15. prosince 2021 do pátku 6. ledna 2022.

Během hlasování bylo odevzdáno celkem 2 707 hlasů. A vítězem hlasování se stal právě náš vánoční stromeček ze Ždírce nad Doubravou s počtem 1 398 hlasů. Na druhém místě se umístil stromek z obce Sobíňov s počtem 1 011 hlasů a na třetím místě stromek z obce Sazomín s počtem 102 hlasů.

