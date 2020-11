Krabice od bot, největší česká sbírka dárků pro děti v nouzi, se koná i letos. K Vánocům totiž neodmyslitelně patří, i když budou letos jiné. Lidé v Brně a na Brněnsku mají na výběr hned několik sběrných míst. Mohou nosit dárky na uvedené adresy v Rosicích, Černé Hoře nebo třeba Velaticích. Sbírka se bude konat od 23. listopadu do 6. prosince.

Děti ze Základní školy v Osíku se připojily ke sbírce dárků Krabice od bot. Dárky jsou už ve sběrném místě a brzy potěší děti. „Zabalily jsme ručně šitý polštářek, náramky pro holky, pexesa, puzzle a velké omalovánky s barvami. Už jsme dávali krabici podr | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

Jak darovat krabici od bot

Vyber si, které sběrné místo máš nejblíž a jak staré dítě chceš obdarovat. Dárek si u sběrného místa rezervuj.

Zabal pěkné dárky, které by i tobě udělaly radost, do krabice od bot a napiš na ni věk a pohlaví dítěte, pro které je určená. Do krabice se hodí hračky, školní a výtvarné potřeby, kosmetika a doplňky, vše v bezvadném stavu. Tipy na dárky najdeš tady a můžeš se s pořadateli také poradit na Messengeru. Dárek odnes na vybrané sběrné místo. Postaráme se, aby se tvoje krabice dostala k dítěti z chudé rodiny. Pokud nevíš, co do krabice, nebo nestíháš dárek připravit, můžeš poslat Krabici online.