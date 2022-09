Netradiční pohled z vodní hladiny. Takhle Velkou Ameriku uvidí jen málokdo

Máme pro vás něco extra. Něco, co jen tak někde neuvidíte. Jsou to záběry přímo z lomu Velká Amerika. A tuto vzácnou příležitost podívat se do nedostupného místa teď máte prostřednictvím fotografií motorkáře Petra Žáka. Děkujeme autorovi za možnost zveřejnění.

Netradiční pohled z vodní hladiny. | Foto: Petr Žák

Velká Amerika je bývalý vápencový lom na území obce Mořina v okrese Beroun. Lom je někdy přezdívaný jako český Grand Canyon. Velikost lomu je asi 750 krát150 metrů. Hloubka lomu bývá udávána v rozmezí 67 až 80 metrů. Dno lomu je v nadmořské výšce 322 metrů a nachází se v něm dvě navzájem propojená jezírka s průzračnou vodou. Hloubka jezera dosahuje asi 11 metrů. Těžba vysokoprocentního vápence byla ukončena v roce 1963. Vstup do lomu je zakázaný. Bezpečně si lze lom prohlédnout z vyhlídky přímo u parkoviště, nebo ze žluté turistické trasy vedoucí kolem lomů Velká Amerika, Mexiko, Kanada a Malá Amerika. Vstup k nezabezpečeným okrajům lomu je zakázán, neboť zde v minulosti docházelo často k úrazům, někdy i smrtelným. Místo je vyhledávané filmovými společnostmi. Byly zde natáčeny scény do filmů Limonádový Joe, Cesta na jihozápad, Malá mořská víla, Akumulátor, Jan Žižka a další. Dle informací majitele lomu se zde natáčelo již přes 25 filmů a 10 reklamních spotů. Lom využívají také potápěči, konají se zde svatby či kulturní akce. Se spolkem OS HAGEN je možné domluvit si prohlídku štol. Samotné jezero však v prohlídkové trase není, uvidíte na něj z otvorů ve štolách. Petr Žák, Jednou stopou Českem