Oběma ledovým útvarům pomáhá přívod vody a trysky. Pak už jenom záleží na tom, jak zrovna mrzne, kam fouká vítr a jestli svítí sluníčko nebo je třeba pod mrakem. V Lovětíně při déle trvajícím mrazivém počasí ledopád dorůstá do výšky kolem pěti metrů. V Řídelově se zase keř, na který stříká voda, obaluje spíše do šířky než do výšky. Mrkněte se, jak vypadal na konci prosince 2021.