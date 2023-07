Už v úterý 4. červenci mohou zájemci poprvé vidět nové večerní prohlídky na lipnickém hradě. Ty nesou názvem Lipnické noční prohlídky, aneb když Hašek prováděl. Hrát se bude během července hned několikrát. Návštěvu a dostupnost je nutné ověřit předem. Lidé se tu potkají s majiteli hradu a panství, ale i s Jaroslavem Haškem, autorem Švejka.

Sté výročí úmrtí spisovatele Jaroslava Haška, který skonal v Lipnici 3. ledna 1923, si připomněli v lednu jeho přímí potomci, příznivci i fandové jeho legendárního literárního odkazu. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Jaroslav Hašek letos slaví velké výročí, letos je to 100 let, co zemřel a uplynulo 140 let od jeho narození. Hašek se ujal role průvodce, výrazem a způsobem sobě vlastním vypráví dějiny místa, kde dopsal své nejzásadnější dílo. Noční prohlídky hradu navštíví sám Josef Švejk. Ale i mnoho dalších. Zájemci si budou moci ověřit své historické znalosti. Půjde o devadesát minut plných divadla, šermu, tance a hudby v neopakovatelné atmosféře tajemného místa, kterým se lipnický hrad pyšní.

Prohlídky začínají ve 20.00 a v 22.30 a je nutné je rezervovat na čísle: 606480708 nebo na zdenek@sigri.cz. Pro děti do deseti let nevhodné. Vstupné stojí 450 korun dospělí a děti do 12 let 400 korun. Hraje se v termínech: 4., 5. a 6. července, 14. a 15. července a 21. a 22. července.