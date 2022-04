Skupina Screamers, nejdéle působící travesti – umělecká skupina českých, moravských a slezských jevišť, přiváží novou show nabitou vším, co máte rádi! Taneční čísla, poutavé a originální kostýmy, improvizace, skeče, zpěv a zábava – no, prostě paráda! Komediální revue, která s nadsázkou a parodií poukazuje na to, že nic lidského by nám nemělo být cizí. A co se na první pohled může zdáti ošklivé, může ve skutečnosti býti krásné a milé. Ale hlavně to může být i veliká legrace!