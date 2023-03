Obrana státu. Děti v Brodě se od vojáků dozvěděly, proč letadla chrání dravci

Jak poskytnout první pomoc, co si zabalit do evakuačního zavazadla nebo jak se stát vojenským pilotem. Na to dávají žákům základních škol na Vysočině odpovědi vojáci 22. základny vrtulníkového letectva z Náměště nad Oslavou během projektu Přípravy občanů k obraně státu (POKOS). Tentokrát se vydali do Havlíčkova Brodu a do Ledče nad Sázavou.

Vrtulníkáři s projektem POKOS zaletěli na Vysočinu. Učili mladé lidi první pomoci a vysvětlili, jak je možné stát se vojenským pilotem. | Foto: se souhlasem Daniely Hölzelové

Pod vedením pracovníků odboru komunikace Ministerstva obrany, vrtulníkářů z Náměště nad Oslavou a vojáků z Krajského vojenského velitelství Jihlava se děti naučily, jak správně poskytnout první pomoc, co si zabalit do evakuačního zavazadla, základy sebeobrany a také si vyzkoušely, jak jsou na tom s fyzičkou. Program na základních školách byl nabitý od samého rána. Na školáky čekaly praktické disciplíny, teoretické přednášky a především pestré ukázky. Kromě mezinárodní spolupráce, bezpečnostní situace v Evropě, krizových stavů se také dozvěděli podrobnější informace o vrtulníkové základně nebo jak se stát vojenským pilotem. Ve stopách RAF Vrtulníková základna svým přízviskem Biskajská navazuje na tradici 311. československé bombardovací Perutě RAF (Royal Air Force). „Už jste probírali 2. světovou válku? Napadá vás, proč zrovna Biskajská?“ ptala se dětí Štěpánka Tříletá z 22. základny vrtulníkového letectva. „Právě nad Biskajským zálivem bojovali na strojích Liberator a Vickers Wellington českoslovenští letci RAF,“ objasnila. Doubravan letos slaví 160 let. V Chotěboři se představil s cyklem od Jenkinse Cizí jazyk jako vstupenka do světa Piloti se bez angličtiny neobejdou, jejich každodenní komunikace zahrnuje anglické výrazy. „Chci na vás apelovat, abyste se věnovali cizím jazykům, otevřou vám celý svět,“ zdůraznil pilot vrtulníkové základny kapitán Richard Hynčica. V zápětí vyjmenoval úkoly, které musí piloti v rámci při své profesi plnit a anglické pojmy chrlil rychleji než ty české. Close Air support (CAS) – přímá letecká podpora vojáků, Joint Terminal Attack Controller (JTAC) - elitní jednotka předsunutých leteckých návodčích (oči pilota na zemi), Medical Evacuation (MEDEVAC) – evakuace zraněných osob do bezpečí nebo Search and Rescue (SAR) – letecké pátrací a záchranné služby. Leteckou základnu chrání dravci Málokdo ví, že u armády slouží i dravci, kteří na letištích plaší ptactvo a další volně žijící zvířata, aby nedošlo k střetu s letounem. Zajíci, kuny nebo lišky představují pro tyto stroje velké nebezpečí. Jejich střet s hranami křídel, sklem pilotní kabiny nebo s podvozkem značí velký problém. Ptáky a divokou zvěř drží v bezpečné vzdálenosti od letiště specialisté Stanice biologické ochrany. Podzemní labyrint v několika podlažích. Podívejte se na tajemné místo Jihlavy Děti zaujala zdravověda Děti si zopakovaly, jak ošetřit různá poranění, zkusily si masáž srdce i Heimlichův hmat používaný při dušení. „Nejvíc mě bavila zdravověda. Zkoušela jsem zastavit tepenné krvácení a za to, jak jsem byla šikovná, jsem dostala lékárničku,“ pochvalovala si program Anička ze sedmé třídy ledečské základní školy. A jak hodnotí program vedení škol? „Pro školy jsou v současné bezpečnostní situaci takové akce velmi přínosné. Navíc děti, se kterými jsem mluvila, byly z této akce velmi nadšené,“ nechala se slyšet zástupkyně ředitele Petra Vágnerová. V případě zájmu základních a středních škol o tento projekt naleznete více informací na pokos.army.cz. Daniela Hölzelová, odbor komunikace Ministerstva obrany ČR