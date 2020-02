Příští rok na jaře soubor oslaví čtyřicáté narozeniny koncertem ve velkém sále pražské Lucerny. Letos na jaře proto vyráží na rozehřívací turné, které se zastaví 2. května i v Klubu Oko v Havlíčkově Brodě. Od 20 hodin tam vystoupí kapela ve hvězdné sestavě, kde budou kromě Kollera s Ambrožem i zpěvák Petr Váša, baskytarista Marek Minárik, kytaristé Radovan Jelínek a Michal Pelant či zpěvačky Pája Táboříková s Markétou Foukalovou.

„Pokud vás zajímá, jak se na pódiu baví hudebníci, jejichž kariéry se léta ubírají odlišnými směry nebo byste chtěli být svědky mezigeneračního souznění původních a nových členů kapely, tak jste potenciálním návštěvníkem turné Jasné páky 2020 i koncertu na oslavu čtyřicátých narozenin dne 22. dubna následujícího roku,“ láká na koncerty nehrající člen kapely, výtvarník Karel Haloun.

„Hudba Jasné Páky je pro ty, ve kterých zbyl kus rebela, který má sem tam chuť přestat platit hypotéku, nepřikyvovat každé blbosti, kterou řekne šéf, neváhá se veřejně připojit k lidem, co nemluví s komunisty a odmítají přemýšlet o tom, které že vlastně je to větší než malé množství,“ dodává.

Přestože Jasná Páka v osmdesátých letech působila necelé tři roky a stačila odehrát pouhých padesát koncertů, nesmazatelně se zapsala do paměti těch, kteří měli to štěstí vidět některé z jejích vystoupení na vlastní oči. Příznačná pro ni byla divoká energie a zlostný vzdor, který k vyjádření nechuti k tomu, co panovalo „všude okolo“, nepotřeboval žádná politická prohlášení. Po nechvalně známém článku v týdeníku Tribuna, nazvaném Nová vlna se starým obsahem, v březnu 1983 kapela zanikla. V roce 2008 se při příležitosti slavnostního zahájení provozu pražského multikulturního centra Meet Factory rozhodli dva ze zakládajících členů Jasné páky, Michal Ambrož a David Koller, skupinu jednorázově obnovit.

Radost ze společného hraní nakonec vyústila v reinkarnaci kapely, v níž se role frontmana namísto původního zpěváka Vladimíra Dády Albrechta ujal Petr Váša. Od zmíněného koncertu vystupuje Jasná páka sice sporadicky. První abum vydala Jasná Páka až v roce 2014. Nahrávka nazvaná Černá deska obsahuje pět zcela nových písní doplněných třemi historickými kousky v nových aranžích. Na dvojalbu pak vyšla Černá deska společně s živým záznamem koncertu, nazvaným Stará vlna s novým obsahem.

Roman Helcl