Pro letošní Vánoce věnovala strom městu soukromá osoba, když urostlý smrk překážel na stavební parcele. Na své obvyklé místo pod radnicí vedle kostela to neměl vánoční strom vůbec daleko, snad 200 metrů. Nebylo lehké tak rozložitý strom na korbu liazky naložit a upevnit, aby během přepravy nespadl. Jediným obtížným místem na cestě byla křižovatka pod náměstím, ale za pomoci městské policie projel zvláštní náklad bez nejmenších problémů.

Potom již pracovníci TBS strom připevnili na hák jeřábu a po jeho zvednutí upravili tělo stromu na požadovanou tloušťku, aby se vešel do zabetonované trubky v zemi. Celá ta operace od uříznutí stromu až po jeho usazení do země trvala rovné dvě hodiny. Na otázku, jak byl smrk starý, podpověděl Roman Šrytr z TBS, který vánoční stromy ve Světlé nad Sázavou zdobí již více než deset let: „Myslel jsem si, že byl starší, počítal jsem to podle let na pařezu dvakrát a vždy mi vyšlo 28 let. Podle údáje z jeřábu vážil po uříznutí 3,5 tuny.“

Na otázku, zda se budou na strom věšet loňská světla se svěřil: „Svítící ozdoby budou nové, ale jaké, to neprozradím, musí to být vánoční překvapení.“ Strom se ve Světlé poprvé rozzáří ve čtvrtek 5. prosince v 18 hodin v rámci tradičního Mikulášského dne.

Jiří Víšek