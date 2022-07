Stanislav Bartůšek – jeho umělecká tvorba je mnohostranná, od olejomalby, kresby, grafiky, ilustrace a práce se dřevem až po básnickou tvorbu. Používá staromistrovskou techniku malby ve vrstvách, kde obrazy na podmalbě vznikají překrýváním barevných lazur. Malíř má za sebou více jak 40 výstav a jeho obrazy se nacházejí ve sbírkách v mnoha zemích světa.

Nechte se okouzlit snovými obrazy i křehkou paličkovanou krajkou.

Vernisáž výstavy se uskuteční 22. července v 17 hodin. Program: hudba Jindřich Macek – loutna, Lea Macková – housle, úvodní slovo – Jaroslav Kreibich.

Výstavu můžete navštívit v otevírací době knihovny nebo dle předchozí domluvy. Vstupné: dospělí: 20 korun, děti a mládež 6 – 18 let, senioři od 65 let, ZTP a ZTP/P: 10 korun, děti do 6 let zdarma.

Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř