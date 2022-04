Krásná a povedená byla akce Barevné Velikonoce na zámku Žďár nad Sázavou. Ač počasí moc nepřálo, všichni si to tady určitě užívali. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet nejrůznější řemesla spojená s Velikonocemi, například uplést mrskačku, drátkování, nazdobit kraslice, vyrobit dřevěnou hrkačku nebo píšťalku. Jarmark je plný krásných řemeslných výrobků a dobrot. K ochutnání bylo zelené pivo, polévka z medvědího česneku, pečené pstruhy ze sádek Kinských a spousta dalšího. O jeden stánek se starala usměvavá děvčata z Ukrajiny, která nabízela k ochutnání jejich tradiční velikonoční dobroty. Po náhonu se posílaly lodičky z kůry a papíru, podívat pod ruce jsme se mohli hrnčíři, který na keramickém kruhu vykouzlil hrneček přímo před očima diváků, nebo chlapům, kteří pletli obří tatary. Každou hodinu pak byla velikonoční prohlídka areálu zámku.

Areál bývalého cisterciáckého kláštera, dnes zámek rodu Kinských, založili cisterciáci již ve třináctém století. Největšího rozmachu se pak dočkal v baroku za opata Václava Vejmluvy, který jej nechal přestavět do barokní podoby a k tomuto pozval toho nejlepšího z nejlepších - Jana Blažeje Santiniho.

Velikonoční prohlídka areálu je oživená květinovými dekoracemi a motivem zrcadlení. Začala na pivovarském dvoře, prošli jsme kolem bývalého náhonu a mlýna, kolem baziliky, až do kulatého sálu prelatury s nádhernou freskou na stropě, pak do bývalých koníren (dnes galerie Kinských) a do obydlí mnichů - konventu. Na rajském dvoře je nejdůležitější místo bývalého kláštera - studniční kaple. S vodou je pak spojeno i poslední zastavení prohlídky - sádky.

Velikonoční prohlídky je možné užít si ještě na Velikonoční pondělí.

