Proto jsem zavolala na radnici našeho města a po několika telefonech jsem se dozvěděla že se mám obrátit na odbor životního prostředí. Učinila jsem tak s dotazem, že bych chtěla vědět, kdo s tímto úžasným nápadem svážet odpad jednou za čtrnáct dní přišel a na koho se mám v tomto případě obrátit.

Úřednice byla zjevně neochotná, poradila mi, že když se mi to nelíbí, ať si koupím ještě jednu popelnici a třídím odpad, což je vlastně ten důvod, proč ke svozu jednou za 14 dní dochází, protože to má naučit, aby odpad řádně třídili. Myslím, jestli někdo skutečně třídí, tak do této skupiny lidí patřím rozhodně já. Znovu jsem se zeptala na jméno dotyčné osoby, která tak rozhodla a po delší zdráhání mi úřednice neochotně sdělila, že to rozhodl pan Z. S.

Zde se prosím nabízí jistá asociac z filmu Marečku podejte mi pero, kdy závidní rada projíždí na kole novou výrobní halou. Možná by v tomto případě nebylo od věci, kdyby pan Z. S. coby zdatný cyklista nechal takové kolo vyrobit pro radu města. Společně by se pak mezi přeplněnými kontejnery a popelnicemi mohli projet a vidět tu krásu na vlastní oči.

Ráda bych zmínila i samotné popeláře. Nejen že mají ráci s přeplněnými popelnicemi, ale ještě okolo nich musejí sbírat pytle s odpadky, což je samozřejmě zdržuje, znepříjemňuje práci a nijak nevoní. A to nemluvím o tom, že se může stát, že lidé pytle začnou vyvážet někam do lesa, protože jsem přesvědčena, že další popelnici si nikdo kupovat nebude.

A proč to vlastně píši. Blíží se léto a co to přinese? Odporné bzučící masařky, ne zápach, přímo smrad a nakonec, pomějí se jistě i potkani. A těch při hodování u popelnic může být dost.

Ve Žďáře nad Sázavou už změnili názor. Budou odpad svážet opět jednou za týden.Aspoň přes léto. Rozumné. Mohli by se tak poučit i naši páni radní? A co závěrem? Již rok zápasíme s covidem. Snažíme se doržovat hygienická opatření, nosíme roušky, respirátory, dezinfikujeme si ruce, očkujeme se. Jaký nový vir, bacil a nemoc by nám mohli přinést tito potkani.

Děkuji nemám zájem.

Ladislava Ondráčková, Havlíčkův Brod