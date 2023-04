Největší česká ženská věznice ve Světlé nad Sázavou zapojila ve čtvrtek 20. dubna do série závodů, které se konají v rámci 8. ročníku této akce. Na cestě k integraci podpořili odsouzené běžkyně také patronka dětí Yellow Ribbon Run, moderátorka ČT, Barbora Černošková a sportovec, filantrop a spoluorganizátor běhu Tomáš Slavata. Cílem běhů je od počátku úspěšná integrace lidí s trestní minulostí.

Největší česká ženská věznice ve Světlé nad Sázavou zapojila do série závodů Yellow Ribbon Run. | Foto: se souhlasem Yellow Ribbon Run

Letošní ročník upozorňuje na téma vězněných a propuštěných žen. K aktuálním otázkám problematiky se před akcí sešli odborníci. Běh Yellow Ribbon Run s programem pro veřejnost vrcholí každý rok v červnu.

Před osvětovou akcí se ve Světlé sešli odborníci, kteří s trestanými ženami pracují. Zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby a neziskové organizace RUBIKON Centrum zde sdíleli své zkušenosti. Inspirací pro tuto diskuzi jim jsou Pravidla OSN pro zacházení s trestanými a vězněnými ženami, tzv. Bangkocká pravidla. Ta například upozorňují na to, že jen malá část trestaných žen je natolik nebezpečná, aby bylo potřeba ji uvěznit a izolovat od společnosti. Zhruba 74 % trestaných žen páchá nenásilnou trestnou činnost. Pravidla poukazují na specifické potřeby a zranitelnost žen. Velká část trestaných a vězněných žen je totiž zároveň obětí násilí a zneužívání, trpí psychickými problémy a závislostmi.

„Diskutovali jsme nad tím, jak zamezit růstu vězněných žen, který se v posledních letech v ČR zdvojnásobil. Právě snížení trestní represe je předmětem Bangkockých pravidel. Uvěznění se týká téměř 9 % ženské vězeňské populace, tím zaujímáme nechvalné 5. místo v Evropě, kde jsou to běžně 4 % z celkové vězeňské populace. Na programu debaty byly také aktivity, které podporují kontakt vězněných žen s jejich dětmi. Přetrhání kontaktu mezi matkou a dítětem má zásadní negativní dopad nejvíce na děti,“ zmiňuje Lenka Ouředníčková, ředitelka RUBIKON Centra pro inovace a rozvoj.

Běh se žlutou stužkou a akce Yellow Ribbon pro veřejnost

Termín: 20. 6. 2023

od 14:00 ZAHÁJENÍ PROGRAMU 16:00 REGISTRACE NA MÍSTĚ

16:30 - 17:30 DĚTSKÉ ZÁVODY 18:00 ŠTAFETOVÝ ZÁVOD

Místo: Aktivní lesopark Řepy, Praha 17

Doprovodný program: výstava, fotokoutek, občerstvení

REGISTRACE ZDE https://www.stopnito.cz/detail-zavodu/610

Odborné debaty se účastnila také ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou, Monika Myšičková.

„Mezioborová spolupráce a účast na této akci je skvělým způsobem, jak sdílet naše možnosti, zkušenosti, ale zejména nacházet řešení problému. Zapojení do osvěty Yellow Ribbon Run je pro nás cestou, jak vyjádřit solidaritu s odsouzenými, které chtějí svou situaci zvládnout. Do 8. ročníku běhu se v naší věznici registrovalo 8 odsouzených a zaměstnanci věznice a někteří poběží také na hlavní akci v červnu. Jsem hrdá, že se ženy rozhodly do sportovní aktivity zapojit a vážím si pracovníků věznice, kteří je na jejich cestě podpořili a motivovali“, doplňuje Monika Myšičková.

Do běhu ve Světlé nad Sázavou se dále zapojili zástupci města, studenti Gymnázia Světlá nad Sázavou, studenti Gymnázia Havlíčkův Brod a několik dětí z atletického kroužku pod vedením paralympionika pana Foťka.

Do běhů ve věznicích, se zapojí také další lokality. Tradičně to je například Věznice Příbram, která každoročně výrazně překračuje počty registrací do běhu, v roce 2021 to bylo za tuto věznici celkem 88 registrací, v roce 2022 to bylo již 130.

Příběhy běžců se žlutou stužkou přibližuje doprovodný program projektu Yellow Ribbon v rámci výstavy fotografií Jana Jirkovského s názvem „Uteč předsudkům aneb Žlutá stužka v pohybu“, která je od 20. 4. umístěna pro veřejnost v areálu Zámku Světlá nad Sázavou.

