Ohlédnutí za školním rokem 2021/2022. Žáci byli úspěšní v mnoha soutěžích

Čtenář reportér Čtenář

Po téměř dvou letech, kdy byla školní docházka ovlivněna pandemickými opatřeními, se zdál letošní školní rok podivně normální. Víme ale ještě vůbec, co to normální vůbec je? Od začátku školního roku všichni učitelé i žáci se zatajeným dechem čekali, kdy se v médiích objeví zpráva o opětovném uzavření škol, zavedení distanční výuky či jiných omezeních. Zdálo se to být nemožné, ale tyto zprávy nepřicházely. Každým dnem jsme jako učitelé pozorovali, jak si naši žáci opět zvykají na školní prostředí, obnovují si oslabené návyky a znovu navazují tak důležité sociální kontakty se svými spolužáky a kamarády.

Ohlédnutí za školním rokem 2021/2022. Žáci byli úspěšní v mnoha soutěžích | Foto: se svolením ZŠ a MŠ Konečná Havlíčkův Brod