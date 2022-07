Online aukce podpoří Kristýnku a Míšu. Věci věnovali známí sportovci

Přispět do online aukce na podporu nemocné Kristýnky a nemocného Míši je možné do této středy 27. července do osmi hodin večer. Výtěžek aukce bude rozdělen mezi obě děti a předán v sobotu 30. července na akci Dětský sportovní den v Havlíčkově Brodě.

Online aukce pro Kristýnku a Míšu | Foto: se svolením Elišky Rasochové