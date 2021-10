Dýně plus podzim rovná se statek u Pipků v Nové Vsi u Leštiny. Stejně jako každý rok, i letos tam míří davy návštěvníků. Dýňový svět je otevřený od konce září. Na výlet sem zavítala i Aneta Slavíková z Humpolce. Za povedené fotografie děkujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.