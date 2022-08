Za zhlédnutí dále stojí pískovcová skalní obydlí ve Zderazi. Líbilo se nám i v nedaleké Pasíčce. Tam mají záchrannou stanici s ekocentrem a expozici Brána do pravěku. Nevynechali jsme ani koupání. To jsme si užili v nádherném biotopu v Hlinsku, kde je to opravdu parádní.