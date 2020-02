Na pozvání primátorky města Sliač paní Ľubice Balgové, jsme uskutečnili s panem starostou Martinem Kamarádem ve dnech 11. a 12. prosince 2019 návštěvu partnerského města na Slovensku. Spolupráce mezi Přibyslaví a Sliačem započala před 15 lety.

Ilustrační foto. Kostel sv. Mikuláše ze 13. století v Sliači. | Foto: Deník / Redakce

V uplynulém období proběhlo několik vzájemných ofi ciálních návštěv a výměn mezi sportovci, hudebními a základními školami. V letošním roce si město Sliač připomíná výročí 50 let od udělení statusu města, 60 let od svého vzniku spojením dvou obcí Hájniky a Rybáry a 770 let od první písemné zmínky o tamních lázních. Slavnostní galavečer navštívila vedle významných hostů také ministryně kultury Slovenské republiky Ľubica Laššáková, která oslavy Sliače zaštiťovala. Svůj projev tam přednesl také starosta Přibyslavi Martin Kamarád.