Hledáte psího kamaráda? Pelhřimovský Azyl Dej pac shání nový domoc a hodné majitele pro spoustu opuštěných pejsků. Dnes vám představujeme Čakyho.

Kříženec Čaky čeká na nový domov. | Foto: Azyk Dej pac

Čaky je šestiměsíční kříženec špice, který byl adoptovaný ve dvou měsících z azylu. Majitelé nezvládali jeho výchovu a požádali o navrácení Čakyho zpět k nám. Čaky nyní váží osm kilogramů, v dospělosti bude spíše středního vzrůstu. Má v sobě nekonečné množství lásky a energie. U nás funguje bezproblémově, je to bezvadný pes. Potřebuje jen dostatek aktivit, aby vybil svou energii a důslednější výchovu, aby se naučil co je správné a co ne.