Hru napsal dramatik, scénárista a režisér Antonín Procházka, divadelní přezdívkou Plzeňský Moliere. Pan Procházka dal také velmi laskavé svolení k realizaci jeho hry a to se slovy: "… hlavně ať to baví herce a publikum ať se také skvěle baví…"

Je to komedie o tom, jak lze snadno spadnout do manželské krize a jak těžko z ní ven. V představení je gejzír krkolomných situací, trapasů a slovního humoru. A to za přispění dospívající dcery, jejího kluka a ubohého bytaře, který přijde poctivě krást a jen zírá, co se kolem něj děje.

Hrají:

Alice Koukolíková Iveta Pešková

Rudolf Koukolík Michal Tecl

Libuše Šimandlová Pavla Höferová

Luboš Šimandl Jiří Němeček

Sandra Koukolíková Jana Čermáková

Česťa Marek Höfer

Robin Jiří Šidlák

Režie Yvonna Kršková

Vstupné je dobrovolné.

YVONNA KRŠKOVÁ

Pohledské kulturní seskupení POKUS