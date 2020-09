Vepříkov se uvolil tuto akci uspořádat místo Rušinova, a zhostil se tohoto úkolu na jedničku. Počasí měli také objednané a tak nám nic nebránilo vydat se po jedné hodině odpolední na plnění zajímavých úkolů. Určovali jsme znaky obcí, zavzpomínali jsme na historii Vepříkova, plnili jsme střevo prejtem a udělali krásné jitrnice i jsme určovali zvířata a jejich paroží.

Ve Stodole krásných krámů jsme hádali podle názvu, na co se ta která věc dříve používala a na další cestě jsme ulovili nějakou tu rybu, trefovali se do branky florbalovou hokejkou, nahazovali kroužky na rohy býka, a jako poslední disciplínu jsme házeli na disk golfovém hřišti. To byla i disciplína starostů, kde se náš starosta Miloš Starý nenechal zahanbit a umístil se na prvním místě.

Za podpory sobíňovských fanoušků jsme si nakonec došli pro třikát sdílené šesté místo a moc jsme si to užili. Jako první se umístil Vepříkov, druhá byla Libice nad Doubravou a třetí skončil Ždírec nad Doubravou.

Je velká škoda mnoha letošních neuskutečněných akcí, musíme doufat, že se vše vrátí k normálu, a že bude zase takto povedených setkání, srazů historických vozidel a ostatní zábavy jen přibývat a všichni si z nich vybereme to svoje.

V. VORAL