Podruhé jinak ve složité době. Festival ZUŠ Open začal Ódou na radost

Čtenář reportér





Letošní v pořadí pátý ročník celostátního festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open více než kdy jindy upozorňuje na přínos a význam uměleckého vzdělávání. Déle než rok trvající pandemie citelně zasáhla i do oblasti základního uměleckého vzdělávání. Oproti loňskému roku, kdy se ZUŠ potýkaly se zaváděním distanční výuky a snažily se děti zapojit do nejrůznějších online projektů, čelí nyní mnohem závažnějšímu problému, a to udržení motivace svých žáku a zamezit jejich případnému odhlašování ze studia. „Podporujme v dětech kreativitu a nadání, podporujme základní umělecké vzdělávání. Omezovat se jen na digitální technologie v umění dlouhodobě nelze, osobní kontakt žáků a pedagogů je nenahraditelný,“ vyzívá patronka ZUŠ Open pěvkyně Magdalena Kožená.

Pátý ročník celostátní festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open symbolicky odstartoval online premiérou Ódy na radost. | Foto: archiv organizátorů