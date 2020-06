Největším Rafaelovým hobby je hloubení děr po myších chodbičkách. K lidem je milý, mazlivý a celkem poslušný, na vodítku chodí dobře, pouze však do chvíle, kdy spatří jiné zvíře. Ke psům a velkým fenám se chová dominantně, často jde do konfliktu, pokud se na něj druhý pes jen hůř podívá.

Zpočátku startoval po všech psech i fenách zcela bezhlavě, nyní se již nechá odvolat. Podobně je to i při setkání s hospodářskými zvířaty. S nimi udělal veliký pokrok - zásadně se k nim nijak nedobývá jako to dokážou někteří jiní psi a když potká volně např. slepici, projde kolem ní a ví, že bychom se jinak zlobili. Malé feny má rád. Je schopný bezproblémového soužití s domácí kočkou nebo kocourem. Nemá rád některé ošetřování, začne vrčet a bez košíku by kousl - zřejmě se bojí. Je zvyklý v bytě, má perfektní hygienické návyky a nevadí mu čekat na pána sám. Je vhodný do rodiny zkušeného chovatele, výhradně ke starším dětem, děti do dvou let nechápe. Byl odložený, bohužel velmi nepříjemným způsobem. Majitelé uvedli, že ho nalezli u dálnice, aby nemuseli platit vstupní poplatek.

Zájemci mohou volat volat ve všední dny na telefon 604 835 371. Podmínky adopce jsou k nalezení na blogu azylu.

IVA RAISOVÁ

Rodinný azyl Dej pac, Pelhřimov