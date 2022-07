Komisař agentury Dobrý den osobně přepočítal a potvrdil skutečnost, že sklárna Koulier vyrobila a pro nadcházející Festival labutí připravila rekordní počet. A to 2022 labutí vystavených ve 167 unikátních variantách po dvanácti kusech a dalších devět speciálních párů, například svatebních labutí. Tento rekord je zapsán do České databanky rekordů, ze které jsou následně čerpány podklady pro tištěnou Českou knihu rekordů. Koulier na Oflendě na Chrudimsku celou nádheru vystaví a přestaví návštěvníkům festivalu. Ten oslaví sklářské řemeslo a krásu i jedinečnost českých rukodělných foukaných ozdob. Probíhat bude od 1. do 9. července.

Návštěvníci se mohou podívat do výroby nebo navštívit tvořivé dílničky, kde si každý zájemce vyzkouší práci malířů ozdob a namaluje si vlastní ozdobu. Základem toho, aby uměl sklář vyfouknout labuť, je umět dobře vyrobit klasický kulatý tvar koule. Poté následuje zvládnutí výroby těla ve formě, a teprve potom se učí proces vytažení krku. Jedná se o práci mistrovskou, proto je festival určen především oslavě tohoto rukodělného řemesla a lidem, kteří ho mistrně ovládají.

„Festival labutí je novinkou letošní turistické sezony na Vysočině a jeho cílem je pomoct uchování unikátního sklářského řemesla, jehož výrobky obdivuje doslova celý svět,“ uvádí Kateřina Šrámková, obchodní ředitelka značky Koulier. „Ráda bych pozvala všechny věkové skupiny, milovníky cestování a krásných věcí. Určitě nezklameme nikoho z vás. A protože jsme přesvědčeni, že se jedná skutečně o unikátní mistrné dílo, oslovili jsme ke spolupráci i pelhřimovskou Agenturu Dobrý den. Abychom našemu dílu dali patřičnou váhu, “ dodává Kateřina Šrámková.

„Každý úspěšný rekordní pokus zapisujeme do České databanky rekordů. Evidujeme česká NEJ jednotlivců, skupin, škol, obcí, měst, firem, spolků i dalších organizací. Rekordy jsou rozdělovány do kategorií zahrnujících všechny obory a oblasti lidského konání. Z České databanky rekordů jsou čerpány podklady pro tištěnou Českou knihu rekordů a Czech Book of Records,“ uvádí Miroslav Marek, prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov.

Sklárna Koulier agenturu zaujala tím, se zde v jednom bodě protklo několik záležitostí najednou. Krása, tradice, řemeslná dovednost a snaha o záchranu umu a věhlasu českých sklářů. Výroba labutí začala po Velikonocích. Labutě jsou jedna z nejnáročnějších věcí, které čeští foukači umí. V Koulieru je dělá Petra Novotná, mezi lidmi z branže se má za to, že její labutě jsou nejkrásnější v zemi.

"Osobně mě nejvíce oslovilo to, že co labuť, to originál. Navíc jde o práci jediné sklářky, která všechny labutě vyfoukla a vytvarovala. Budeme-li počítat třicet minut na kompletní zhotovení jedné labutě, je zde řeč o víc než tisícovce hodin práce. Podívaná je to úchvatná! A ještě jedno číslo. Kdybychom všechny labutě, které jsou v areálu sklárny na Oflendě vystaveny, poskládali za sebe do jednoho zástupu podél historických domů po obvodu pražského Staroměstského náměstí, nevešly by tam. Aby se vešly, musely by labutě obsadit ještě dalších asi dvacet metrů v některé z postranních ulic,“ dodává Miroslav Marek.

Kateřina Goroškov

Festival labutí Festival proběhne přímo v areálu sklárny Koulier na Oflendě, kde bude vystaveno 167 nových letošních vzorů skleněných labutí nejrůznějších barev a různorodých dekorů. Od každého dekoru bude vyroben přesně jeden tucet, který bude určený k prodeji. Bude se rovněž hlasovat o nejkrásnější labutě. O nejkrásnější skleněnou labuť budou moct hlasovat fanoušci z celé republiky na sociálních sítích.