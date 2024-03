Magická Zahrádka u Ledče nad Sázavou, přesněji kostel svatého Víta a jeho okolí, ožije i v letošním roce. V plánu je hned několik akcí.

Kostel svatého Víta v bývalé Zahrádce a jeho okolí. | Foto: Slávek Jankovský

Kdy se můžete na místo, kde bývalo městečko Zahrádka, vypravit? Akce začínají v dubnu. Konkrétně v sobotu 20. dubna v jedenáct a čtrnáct hodiny to bude prohlídka s kastelánem. V pátek 3. května přijde na řadu koncert Victoria Ensemble, začátek je v 17.30 hodin.

Zahrádecká pouť se setkáním rodáků se uskuteční v sobotu 15. června mezi čtrnáctou a sedmnáctou hodinou.

ZAHRÁDKA V ROCE 1968 Zdroj: Youtube

Neděle 4. srpna bude patřit prohlídce kostela při pouti U Studánky, a to v čase od dvanácti do čtrnácti hodin. Hradozámecká noc má vyhrazené sobotní datum 24. srpna. Zavítat tam můžete od osmnácti do dvaadvaceti hodin.

Další prohlídky s kastelánem proběhnou v sobotu 7. září v jedenáct a ve čtrnáct hodin. Dušičkové setkání je v plánu v sobotu 26. října mezi čtrnáctou a sedmnáctou hodinou. V prosinci se v Zahrádce uskuteční dvě akce.

ZAHRÁDKA V PROSINCI 2023 Zdroj: Youtube

V sobotu 7. prosince to bude předvánoční koncert skupiny Dioegenes, který začíná v sedmnáct hodin. V sobotu 14. prosince si mohou zájemci užít další koncert. Českou mši vánoční v podání Podblanického sboru a orchestru uslyší od sedmnácti hodin.

Podrobnější informace se dozvíte na Facebooku Zahrádka u Ledče nad Sázavou.