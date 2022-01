Kamenolom Pohled a jeho nerostné bohatství. Tak se jmenuje nová výstava, kterou jsme připravili ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava. K vidění je do 2. května letošního roku v budově muzea na Havlíčkově náměstí. Otevřená je denně mimo pondělí od devíti do dvanácti a od třinácti do sedmnácti hodin.