Přátelská soutěž pro děti i dospělé. Vypněte počítač a přijďte se s námi hecnout

Čtenář reportér





V sobotu 3. července se v areálu Plovárenské v Havlíčkově Brodě uskuteční workoutová soutěž ve cvičení pro děti a dospělé. Cílem je narušit rutinu distanční výuky a jít si společně zacvičit AFK (Away From the Keyboard = Pryč od klávesnice).

Workoutové hřiště v Janovicích. | Foto: Deník/Jan Smekal