Večer pak následovala oslava u Mahlera. Rozličných znamení se nám ten den a další měsíce a roky dostávalo. Co všechno ta netlustá knížka způsobila…Nikdo z nás to nečekal a dodnes z toho zůstávám paf. Následovaly dotisky a ceny a překlady a debaty, a nejen v Čechách (a literární kritici si lámali hlavu, co je to vlastně za žánr), několik dalších knižních pokračování, dva dokufilmy, divadlo, hudební skladby, obrazy, plastiky, komiks, sci-fi, opera, pamětní desky a tak podobně. Tu více povedené, tu méně, až trapné, ale což.

Nejdůležitější se mi jeví, že napomohla k znovuzpřítomnění pátera Josefa Toufara, ke sblížení lidí, k propojení, k rozličným radostem a uzdravením, vnitřním i vnějším, k poutím, k inspiracím, k návratu pátera Josefa Toufara do Číhoště a Bůh ví, co ještě. Díky za řadu nových a vzácných přátelství, které tohle desetileté dobrodružství přineslo.

Fotil a dokumentoval Aleš Formánek, vyšlo v knize Pouť za Toufarem.

Miloš Doležal

Více informací a příběh umučeného kněze Josefa Toufara najdete například na webu www.joseftoufar.cz.