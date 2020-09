Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského

5. - 6. října 2020, 8.00, v dětském oddělení knihovny

Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského, pro první třídy ZŠ Smetanova a ZŠ Buttulova Chotěboř.

Týden čtení dětem

5. - 8. října 2020, 15.00, v podkroví knihovny

Týden čtení dětem v podkroví knihovny vám čtou: Divadélko DIK, starosta Ing. Tomáš Škaryd, Mgr. Barbora Polívková, ředitelka PaedDr. Zdenka Kőnigsmarková.

Dny pro seniory - Pečovatelská služba Chotěboř

5. října 2020, 16.00, v podkroví knihovny. Beseda s Ivou Georgievovou.

Zdenek Rykr - Inspirace svobody

6. října 2020, 16.00, v podkroví knihovny

Přednáška Městského muzea Chotěboř k výročí Zdenka Rykra.

Pohádkohraní

7. října 2020, 9.00, v dětském oddělení knihovny

Hravá dopoledne spojená s pohádkou, čtením, povídáním, prohlížením knížek a drobným vyráběním. Těšíme se na děti od 2 do 4 let (možno i menší). Vstupné: dobrovolné

Tvoření s klubkem

7. října 2020, 10.00, v podkroví knihovny

Tvoření s klubkem projekt „Nedoklubko“ ve spolupráci s Havlíčkobrodskou nemocnicí a spolkem Sousedé 50+, háčkujeme čepičky, chobotničky a srdíčka pro předčasně narozená miminka.

Fialové podkroví

7. října 2020, 18.00, v podkroví knihovny

Hostem Pavla Fialy bude paní Markéta Hejkalová, spisovatelka, překladatelka, zakladatelka a ředitelka Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, jehož 30. ročník se uskuteční v havlíčkobrodském kulturním domě Ostrov ve dnech 23. a 24. října 2020. Večer zpestří hudba souboru Bručouni ZUŠ Chotěboř pod vedení paní Jarmily Nedbalové. Součástí večera bude losování o volné vstupenky na knižní veletrh. Vstupné: dobrovolné

Spaní v knihovně - Noc s Andersenem

9. 10. 2020, 17.00, v dětském oddělení knihovny

Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř pořádá spolu s Pionýrskou skupinou Mláďata, pod záštitou Klubu dětských knihoven SKIP ČR, již 20. ročník pohádkového nocování v knihovně. Sraz v 17:00 hodin v dětském oddělení knihovny, odchod 10. 10. 2020 do 9:00 hodin. Akce je přeložena z března letošního roku. Více informací v dětském oddělení knihovny.

Zdeněk Lyčka - Jak se žije v Dánsku

12. 10. 2020, 16.00, v podkroví knihovny

Přednáška PhDr. Ing. Zdeňka Lyčky. Dánsko je malé království na Jutském poloostrově, ke kterému však patří také Grónsko a Faerské ostrovy. Je to země, kde lze na vlastní oči spatřit setkání dvou moří – Severního a Baltského. Dánsko dalo světu LEGO. Narodil se zde světoznámý pohádkář H. Ch. Andersen a filozof Søren Kierkegaard. Během přednášky si prohlédnete skvosty dánských architektů a designérů, ale zavítáte také do alternativní kodaňské čtvrti Christiania. Chcete se o malé, ale hrdé zemi na severu Evropy ještě něco dozvědět? Bývalý český velvyslanec v Dánsku Zdeněk Lyčka zde prožil více než deset let a je k tomu nadmíru povolaný. Vstupné: 70,- Kč

Tvoření

13. října 2020, 14.00 - 16.00, v dětském oddělení knihovny

Tvoření, malování, šití, stříhání pro malé i velké. Příspěvek na materiál: 20,- Kč

Čtenářský klub

13. října 2020, 16.00, v dětském oddělení knihovny

Kroužek pro malé nadšené knihomili a pro všechny, kdo chce zažít dobrodružství v knihovně. Určeno pro děti od první do páté třídy. Vstupné: dobrovolné

Čtenářské klubíčko

14. října 2020, 16.00, v dětském oddělení knihovny

Hravá, pohádková knihovna pro děti, které mají rády příběhy, pohádky, předčítání a knížky. Pro děti od 4 do 6 let (dle uvážení i mladší - pokračování Pohádkohraní).

Vstupné: dobrovolné

Hainall David - Barma - usměvavá, tajemná a zlatá

19. října 2020, 16.00, v podkroví knihovny

Cestovatel David Hainall nám představí Myanmar, nebo chcete-li Barmu. Ta byla po dlouhá léta světu a běžným turistům uzavřenou zemí. Situace se však velmi rychle mění a z Barmy se stává jedna z nejvyhledávanějších destinací v jihovýchodní Asii. S turismem nevyhnutelně přicházejí nepříjemné změny, ale co zůstává jsou úsměvy, pohoda a všudy přítomná a živá víra provázená tisíci zlatými pagodami, kláštery, jeskyněmi a svatými místy. Vydejte se na cestu plnou překvapení po světoznámých barmských památkách, z nichž mnohé jsou zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Svatá místa bude střídat s rázovitým barmským venkovem. Navštívíme trhy s jadeity, kde se uzavírají denní obchody o objemu desítek tisíc amerických dolarů a přesto stále patří Barma k nejchudším zemím světa. Závěr přednášky bude věnovaný malebným a skoro liduprázdným plážím v Ngapali. Vstupné: 70,- Kč



Počteníčko pro nejmenší

21. října 2020, 9.00, v dětském oddělení knihovny

Přijďte si s dětmi prohlédnut naši zásobu leporel, pohrát si v herničce a vyzkoušet naše interaktivní hry. Vstupné: dobrovolné



Deskohrátky

26. října 2020, 16.00, v dětském oddělení knihovny

Přijďte si s kamarády vyzkoušet deskovky, najít parťáka na hraní, užít si zábavné odpoledne s rodinou. Akce je určena všem, bez rozdílu věku. Vstupné: zdarma



Výstava vestibul:

Retro výstava - ze soukromé sbírky pana Ivana Vítka (říjen)



Výstava v podkroví knihovny:

Ivana Pojmanová, Václava Cemperová - Abstrakce a krajina, kresby, malba, fotografie (do 9. 10. 2020).

Petr Lichtenberk - Obrazy (od 16. 10. do 27. 11. 2020). Petr Lichtenberk - „Uchťa“ - držitel několika ocenění - Hlavní ceny vystavovatelů na mezinárodním veletrhu ARTFEST 2017 v Českých Budějovicích a druhého místa v European Art Awards 2016.

Vstupné na výstavy: dospělí: 20,- Kč, děti a mládež 6 – 18 let, senioři od 65 let, ZTP a ZTP/P: 10,- Kč, děti do 6 let zdarma. Výstava je přístupná v otevírací době knihovny.

VERONIKA ŠTĚPÁNKOVÁ, Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř