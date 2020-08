Ve šlépějích Ignáta Herrmanna - Okolo Břevnické přehrady s významnými osobnostmi Chotěboře a hádankou

5. září 2020, 9.30 hodin, u knihovny

12. ročník Ve šlépějích Ignáta Herrmanna tentokrát „ Okolo Břevnické přehrady“. Tento ročník se podíváme po okolí Břevnické přehrady. Pro účastníky bude připravena hádanka a dozví se několik zajímavostí o regionálních osobnostech. Přihlášky účastníků v informačním centru nebo v knihovně do 28. 8. 2020. S sebou vhodnou obuv a dobrou náladu, sraz u knihovny.

Bc. Antonín Vavřík - Izrael - povídání o (ne) svaté zemi, lidech a zázracích

7. září 2020, 16.00 hodin, v podkrovní knihovny

Průvodce Bc. Antonín Vavřík, který se specializuje na Izrael a oblast blízkého východu, bude vyprávět o svých cestách po Izraeli, jeho dějinách, současnosti a místech, která navštěvuje. Vstupné: 70,- Kč

Gen. Ing. Andor Šándor - Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme?

14. září 2020, 18.00 hodin, v podkroví knihovny

Beseda s Gen. Ing. Andorem Šándorem, součástí programu autogramiáda knih.

Andor Šándor je český voják, generál v záloze a bezpečnostní poradce. V letech 1972–1980 studoval na československých vojenských školách, a studium ukončil ziskem titulu Ing. Rychle postupoval ve velitelských a štábních funkcích, od roku 1986 působil v generálním štábu Československé lidové armády. V postupu pokračoval i po sametové revoluci, v letech 2001 a 2002 byl náčelníkem Vojenské zpravodajské služby, vojenské rozvědky, jež byla později začleněna do Vojenského zpravodajství. Od roku 2003 působí jako poradce a analytik v oblasti bezpečnosti. Vstupné: 100,- Kč (předprodej v infocentru)



Lukáš Brychta - Fotografování v extérních podmínkách

21. září 2020, 16.00 hodin, v podkroví knihovny

Lukáš Brychta se fotografování věnuje od útlého věku, nejraději fotí horskou krajinu a pořádá i zájezdy určené pro fotografy. Prostřednictvím svých fotek chce co nejlépe přiblížit krásná místa, která navštívil, nebo události, které zažil. Pro posluchače této cestopisné besedy si připravil vyprávění o focení v externích podmínkách vysokých hor, polárního kruhu či pralesa. Vstupné: 70,- Kč



Výstava vestibul:

Retro výstava - ze soukromé sbírky pana Ivana Vítka (září, říjen)



Výstava v podkroví knihovny:

Ivana Pojmanová, Václava Cemperová - Abstrakce a krajina, kresby, malba, fotografie (od 28. 8. - 9. 10. 2020, s vernisáží výstavy dne 28. 8. 2020 od 16.00 hodin). Vstupné na výstavy: dospělí: 20,- Kč, děti a mládež 6 – 18 let, senioři od 65 let, ZTP a ZTP/P: 10,- Kč, děti do 6 let zdarma. Výstava je přístupná v otevírací době knihovny.



VERONIKA ŠTĚPÁNKOVÁ, Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř