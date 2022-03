O jarních prázdninách jsme si udělali několikadenní rodinný výlet do Železných hor. Stihli jsme toho s dětmi opravdu dost. Nejprve jsme navštívili přehradu Křižanovice, údolí řeky Chrudimky, údolí Debrného potoka a rozhlednu Boika u Nasavrk.

Dále jsme zamířili do Ronova nad Doubravou, kde mají krásný kostel svatého Vavřince a za zmínku stojí i barokní domek. Při svém putování po Železných horách jsme nevynechali ani zříceninu hradu Lichnice, kostel svatého Kříže a Chittussiho údolí řeky Doubravy. Mezi naše cíle patřila i Třemošnice, dále to byla Lovětínská rokle nebo malebné údolíčko u Hedvikova. Podívali jsme se také k přehradě Seč, ke hradu Oheb a do údolí Chrudimky.

František Nedělka