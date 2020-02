První ukázková hodina se uskutečnil ve středu 5. února od 9.00 hodin a pokračovat bude následujících devět střed ve stejném čase. „Doma mají rodiče často hodně práce a není vždy prostor věnovat se dítěti naplno. V naší hodině společně pracují, věnují se sami sobě a děti se učí novým věcem. Dostanou se k věcem, které doma nedělají a moc si to užívají, například pracují s čočkou, moukou nebo třeba s vodou,“ přibližuje Klára Pospíšilová.

Za pomoci nástrojů Montessori rodiče s dětmi pracují a sledují, co jejich ratolesti zajímá.

Pět oblastí, v nichž si děti najdou to, co je baví

Každá hodina je zaměřená na jednu konkrétní oblast. „Pohybujeme se v pěti různých výukových oblastech, zaměřujeme se na praktické dovednosti, na smyslovou stránku, ale také na jazykové nebo matematické aktivity,“ doplňuje Klára Pospíšilová. Základem je, aby se rodiče správně dívali, aby dětem dokázali pomoci s tím, co v danou chvíli chtějí dělat, a podpořili je tak v jejich vývoji. „Lektor je takovým průvodcem a pomocníkem rodičů a jejich dětí. Ukazuji, vysvětluji, pomáhám a hlavně pozoruji. Cílem totiž je, aby se dítě naučilo samostatnosti, když bude potřebovat pomoc, aby si dokázalo říct,“ zdůrazňuje s úsměvem Klára Pospíšilová, maminka půlroční holčičky. Montessori pomáhá dětem zvládnout praktický život, zkoumat, jak věci fungují, psát příběhy, počítat až do nekonečna a rozumět řádu věcí kolem sebe.

Každá z deseti lekcí vyjde rodiče na 80 korun. Navíc v den, kdy rodič s dítětem absolvuje kurz, může navštívit také hernu mateřského centra, za kterou by v každý jiný den zaplatil 40 korun za časově neomezený vstup. Kurzovné tak s touto výhodou může vyjít pouze na polovic. V případě zájmů kontaktujte vedoucí mateřského centra na emailu zvonecek@charitahb.cz nebo telefonních číslech 569 428 438, 777 736 068.

Mateřské centrum Zvoneček, které najdete v bývalé Základní škole Rubešova, dnes v AZ centru, organizuje řadu zajímavých kurzů, za kterými by Broďáci museli do větších měst, často úplně mimo Vysočinu. „V lednu jsme tu měli kurz Hormonální jógy s Yvonou Švecovou, Rodinné kostelace s Pavlou Chamael Sedláčkovou. Na únor chystáme velmi zajímavou přednášku s primářkou dětského oddělení havlíčkobrodské nemocnice Magdalénou Chvílovou – Weberovou o prevenci dětských úrazů, dále přednášku zaměřenou na výchovu dětí ve věku od 9 do 16 let s názvem Mami, tati, víš co se mnou?, potom Rodinné rituály s individuálním poradenstvím Pavly Sedláčkové a začne také Transformační cyklus víkendových seminářů pro ženy Sama sobě,“ zve na závěr vedoucí mateřského centra Anna Doleželová. Kompletní přehled přednášek a aktivit najdete na webu v části Aktuální programy.

Monika Brothánková