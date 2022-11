Dozvíte se o tom, že cestovat můžete začít kdykoliv, a dokonce to zvládnete na vlastní pěst i bez cestovky. Své o tom ví i Jiří Kafka, který poprvé vyrazil do světa bez cestovní kanceláře ve svých padesáti letech – právě do Chile. Navštívil již více než třicet zemí světa a na své cestopisné přednášce vás přesvědčí, že nikdy není pozdě, a namotivuje vás k opuštění své komfortní zóny. Odměnou vám za to budou ty nejkrásnější zážitky a vzpomínky, které získáte díky cestování. Vstupné je osmdesát korun.