Kam se poděli všichni ti lidé, kteří se o sklady CO starali, takže každá městská čtvrť věděla přesně , kde je „její“ kryt a „její“ sklad CO, kde v případě nouze veškeré ochranné pomůcky dostanou.

Dneska stačí obyčejný únik čpavku na kluzišti a hned máte zaděláno na problém. Dneska nikdo neví co se má dělat v případě napadení země, nikdo neví kde sehnat plynovou masku, kde jsou kryty,..a roušky, to už je jen taková špička ledovce, hanba všech vlád od roku 1989.

Je to smutné, ale civilní ochranu obyvatel potřebujeme a budeme potřebovat pořád, bez ohledu na to, jaký režim je zrovna u moci. Kde jsou vyškolení a vycvičení civilisté schopní poskytnout potřebným první pomoc postiženým, no nejsou, vynechávám, že není zájem tyto dovednosti získat, prohlubovat a v nouzi použít, je tu odmítání, stud a divení, výkřiky, že stát neumí, je to divný přístup obyvatelstva.

I když na druhou stranu jestli tento systém chce moje daně, které bude přerozdělovat i těm, co si je nezaslouží, měl by nám umožnit, abychom si za vlastní peníze mohli koupit aspoň tu papírovou roušku.Ano chybí nám armáda a hlavně schopná proškolená Civilní obrana složky, které měly sklady všeho potřebného. Jenže „neviditelná ruka trhu“ to rozprodala. Ochranu obyvatelstva asi nepotřebujeme. I ten dnes tak vysmívaný bolševik měl sklady s maskami dokonce i pro děti ve školách i ve firmách. Dnes nemáme ani papírovou roušku a šijeme si ji doma a vyrábíme na koleně.Máme pouze nadité kapsy neschopných politiků a lumpů,kteří rozkradli a rozkrádají stát.

František Hlaváč