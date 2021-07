Překulil se Silvestr, lyžaři nadávají, já se tiše raduji, raději ne před sněhumilnými. Že není normální počasí? Co to je normální? V listopadu jsem tu nechal rozdělané srovnání města krásného. Brzy nato jsem sem přijel znovu, byl mráz a krásné slunce. Užil jsem si nádherné Kutné Hory na plný pecky. Užíval si zjevně i můj malinký foťák, už ve vlaku jsem objevil, že jedu domů téměř s ničím. Snad jen oběd byl dobrý. Musím sem ještě jednou! Povedlo se mi hned po Novém roce. Dokonce jsem mezitím zjistil, že do Kutné Hory zajíždí pražská městská doprava.

No a my, co máme přes sedmdesát let jezdíme jen na občanku. Pokud někdo závidí, rád si s ním vyměním tuhle výhodu, ovšem včetně věku. Bylo zase hezky, mám na překrásné město štěstí, možná, že foťák udělal chybné fotky jenom proto, abych se po Kutné Hoře znovu prošel. Mám z tohoto souboru radost, kromě jednoho případu jsem zpracoval všechno z poslední cesty do Kutné Hory. Já vím, není nad Žižkov, ten zajímá stovky lidí, ale zajeďte do Kutné Hory, zvláště mimo hlavní turistickou sezónu, je zde i tak dost lidí, ale město, dříve mně skoro neznámé mi učarovalo. Rád bych se sem ještě někdy podíval, to už budu jen vymetat hospody.

Václav Víšek