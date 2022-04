Architekt Sendler na přinesených přehledových výkresech vysvětlil hlavní záměry a cíle nyní připravené etapy. Největší diskuse se strhla okolo cest pro cyklisty. Přítomni byli jak zástupci veřejnosti, kteří by park viděli nejraději jen pro pěší, tak zástupci veřejnosti, kteří navrhovanou průjezdnost parkem i na kole vítají. Architekt Sendler vysvětli záměr smíšeného provozu ve všech hlavních komunikacích parku. Vyčlenit části parku jen pro pěší nebo jen pro cyklisty vede vždy k tomu, že jmenovaní si pak uzurpují výhradní právo k užívání parku a to vede ke konfliktům. Navržené řešení se smíšeným provozem obhajovali i přítomní zástupci radnice. Argumentovali jak zkušenostmi z Německa, tak zejména zkušenostmi z partnerského města Brielle v Nizozemí, kde je smíšený provoz v podobných lokalitách dlouhodobě provozován ke všeobecné spokojenosti. Stačí být k sobě ohleduplní. Ke shodě došlo v tom závěru, že smíšený provoz si bude vyžadovat nějakou vysvětlovací akci. Jak ve školách, tak mezi dospělou populací. Velmi zajímavá byla v této souvislosti informace z městského úřadu, že většinu hlášených přestupků v oblasti parku mají na svědomí majitelů psů. Jak ve vztahu k pěším, tak zejména ve vztahu k cyklistům. A prokázaným viníkem jsou v naprosté většině majitelé psů, kteří své miláčky nezvládnou. Sankce nestačí. I zde bude nutné nějaké vzdělávání. Buďme k sobě slušní. Dokážeme to?

V pestré diskusi pak padlo i několik užitečných doporučení pro další etapy revitalizace. Například dostupnost fontánky s pitnou vodou nebo vhodnost umístění více variant laviček (starším spoluobčanům někdy dělá problém vstát z laviček bez opěradel, které jsou u kiosku za AZ Centrem).

Na úplném závěru diskuse samozřejmě došlo i na ožehavé téma, jak bude revitalizace parku pokračovat. Zde i největší zastánci revitalizace připustili, že v současné situaci bude nutné věnovat dostupné investiční prostředky také na jiné priority ve městě. Nyní realizovaná etapa bude dokončena do konce roku 2022 a pro podobnou investici (očekávané náklady v soutěži stouply téměř na dvojnásobek) nelze v nejbližších dvou až tří letech očekávat souhlas zastupitelstva. Byť je stále platný výrok pana starosty Tecla z roku 2015: "Ať se přítomnost parku Budoucnost stane minulostí a budoucnost přítomností", je nutné očekávání skloubit s realitou. Zde se otvírá velký prostor pro Technické služby města, které budou muset období bez dalších velkých investic do revitalizace parku překlenout pečlivou prací správcovskou.

Tomáš Holenda