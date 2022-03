Návštěvníkům výstavy se představí originální autorské fotografie z různých koutů světa, od Grónska a Irska až po Barmu či Mongolsko. Cílem výstavy je ale zejména veřejnosti představit a podpořit program, který pomáhá s přípravou do školy dětem nevidomých rodičů. Fotografie do výstavy Nadaci Leontinka věnovali a podepsali známí cestovatelé, například Radek Jaroš, nejlepší český himalájský horolezec, nebo Karel Wolf, zakladatel festivalu Kolem světa, největšího cestovatelského festivalu u nás.

Jedním z celkem devíti přispěvatelů je i Petr Jan Juračka, biolog a fotograf, který se sám narodil s vážným zrakovým postižením. „Až tak špatným, že doktoři mým rodičům tvrdili, že patrně oslepnu úplně. Když mi bylo šestnáct měsíců, dostal jsem na nos svoje první brejle a od té chvíle jsem je prakticky nesundal. A dokonce jsem ani neoslepl, ale naopak, užívám si naplno zasněných pohledů z okna, z vrcholků hor, skrz hledáček fotoaparátů, a co je pro mě nejvíce typické – skrz mikroskop. Miluju totiž všechny typy světla, barev i tvarů,“ popisuje svůj pohled Petr Jan Juračka.

Výstava, která poběží až do konce března, bude pro návštěvníky Krajské knihovny Vysočina (Žižkova 4344, Havlíčkův Brod) zdarma. V rámci ní bude možné podpořit dárcovský projekt S Leontinkou kolem světa, a to buď přes platformu Darujme.cz, nebo zakoupením jedné z vystavovaných fotografií za jednotnou cenu tři tisíce korun. Celý výtěžek z prodeje půjde na pomoc nevidomým rodičům a jejich dětem při vzdělávání.

Jak vzdělávací program funguje, přibližuje ředitelka Nadace Leontinka Barbara Hucková: „Speciálně proškolení studijní asistenti docházejí do rodin a pomáhají dětem ve věku čtyř až patnácti let s předškolní a školní přípravou. Ale nejen to. Podporují děti i v jejich mimoškolních aktivitách, výtvarně spolu tvoří nebo hrají vzdělávací hry. Tito asistenti také dobře rozumí potřebám nevidomých rodičů, usnadňují jim komunikaci se školou a aktivně je zapojují do školní přípravy jejich dítěte. Program vytvořila organizace Okamžik, jejíž činnost Leontinka dlouhodobě finančně podporuje.“

Hlavní myšlenka celého projektu, procestovat virtuálně celý svět a touto cestou podpořit ty z nás, kteří jej na vlastní oči nikdy nespatří, vznikla během lockdownu, kdy si o putování za hranice mohli nechat všichni jen zdát. Formát online výuky pak významně poukázal na problémy nevidomých rodičů, kteří svým, zpravidla zdravým dětem nemohou zprostředkovat stejnou oporu při domácím studiu jako ostatní rodiče.

Andrea Všetečková