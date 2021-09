S pasem za vše. Krausberry zahájí čtvrtou sezónu koncertního seriálu Golden Eye

Čtvrtá sezóna koncertního seriálu Golden Eye připraje do havlíčkobrodského klubu BSP, Krausberry, Abraxas, Livin Free, M.T.O. Universal nebo Praying Mantis z Velké Británie. Událostí klubové sezóny na Vysočině bude zejména koncert jedné z nejlepších českých kapel – BSP čili Ota Balage for Kamil Střihavka by assistance Michal Pavlíček & CO a také návrat britské rockové legendy Praying Mantis po dvou letech.

Krausberry vystoupí v Havlíčkově Brodě | Foto: Petr Kletečka