O uplynulém víkendu bylo na nejvyšší vrchu Pelhřimovska živo. Sešla se tam totiž pelhřimovská šermířská skupina Aurinko Félag, aby si zkusila prvky na svá vystoupení.

Šermířská skupina Aurinko Félag z Pelhřimova. Foto: Archiv Jan Medvěd Novák | Foto: Deník / VLP Externista

"Inspiruje nás středověk, hlavně vikingové a jejich doba. Používáme repliky historických kostýmů a výstroje a snažíme se o to, aby byly co nejvěrnější. Vycházíme z dobových pramenů. Kostýmy si většinou děláme sami podle historických střihů z nakoupených látek. Meče a helmice a další výstroj a výzbroj dělají specializované firmy," představil skupinu kovář Jan Novák řečený Medvěd. Skupina se schází k pravidelným tréninkům a pokud to situace umožňuje vystupuje po celé České republice, ale i v zahraničí.