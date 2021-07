Na tyto závody jsem se hodně těšil, okruh v Grobniku mám hodně rád a to nejen proto, že tam stále držím dosud nepřekonaný traťový rekord z roku 2018. Letos tam vyrážíme závodit v nejsilnější třídě Superbike.

V pátek se klasicky jedou tři tréninky, každý výjezd jsem zrychloval, s Marko Jermanem, který patří k velmi rychlým superbikerům jsme se předháněli, kdo zajede lepší čas. Nakonec jsem zajel druhý nejrychlejší čas.

V sobotu mě čekala kvalifikace a první závod. Do kvalifikace jsem vyrážel s tím, že si zajedu několik kol, pak vyměním gumy a pokusím se zajet, co možná nejlepší časy. Jak jsem plánoval, tak se mi to podařilo, kvaldu jsem vyhrál s časem 1: 27. 414. Do závodu jsme tedy startovali z Pole Position. Závod byl odstartován a hned po startu mi motorka nechtěla jet, ztratil jsem tak pár vteřin a propadl se tak na páté místo. Okamžitě jsem začal tahat a i když to nebylo jednoduché, ve třetím kole už jsem jel za prvním Marko Jermanem. Závod jsme tak dokončili druzí.

Neděle byla o warmupu a druhém závodě. Ve warmapu jsem se pěkně rozjezdil a těšil se na druhý závod. Start z prvního místa a výjezd se mi, věřím, povedl, do první zatáčky jsem najížděl třetí. Chvilku jsem se předjížděl z Milošem Čihákem, a pak už se hnal za Marko Jermanem. Tahal jsem, co to šlo, v každé zatáčce jsem byl těsně na ním, ale nepodařilo se mi ho předjet. Byl to však velmi pěkný závod a fakt jsem si ho užil, vždyť jsem v posledním kole zajel nejrychlejší kolo závodu 1:27.475.

Celý víkend byl dost povedený a už se těšíme na další závody pod Alpe Adria, tentokrát na slovenský Slovakiaring, závody se jedou za dva týdny.

Chtěl bych moc poděkovat Pavlovi Roháčovi – šéfovi týmu Roháč & Fejta Motoracing a všem našim sponzorům, moc si toho vážíme.

Michal Prášek